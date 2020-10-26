Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2198

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2198 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 874'e ulaştı. Bugün 132 bin 913 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 2198 kişiyle birlikte 363 bin 999 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1618 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 316 bin 008'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1780, hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 67.1

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 33.4

Ortalama temaslı tespit süresi: 9 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7

Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 26, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi.