Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ziyaret

Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. CHP'li Gürkan, Çakıcı'nın ziyaretini sosyal medyadan "Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" notuyla paylaştı.