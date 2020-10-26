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    Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hatay'da patlama meydana geldi: Vali Doğan 'Teröristler paramotor ile Münbiç’ten sızdı' açıklamasını yaptı

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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şüphelenilen terörist etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "4 kişilik terörist grup paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi" diyerek, "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır" açıklamasını yaptı.

    Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Fener Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İHA'nın haberine göre çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı. 

    Hatay Valisi Doğan: 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş

    Patlamaya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

    '4 kişilik terörist grup paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi'

    ​Daha sonra Vali Doğan, Fener Caddesi'ndeki patlamanın ardından bölgede incelemede bulundu, gazetecilere açıklama yaptı.

    Amanoslar'ın, PKK'nın yıllardır yerleştiği bir lokasyon olduğunu ifade eden Doğan, "Zaman zaman 150-200 teröristin bulunduğu bir bölge ancak malumunuz olduğu üzere, 22 Ağustos'ta güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan operasyon neticesinde 3 terörist etkisiz hale getirilmişti" diye konuştu.

    Doğan, sonrasında 18 Ekim'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

    "19 Ekim'de de bir teröristi sağ, bir teröristi ise ölü olarak ele geçirmiştik. Sağ olarak yakalamış olduğumuz terörist, gri listede aranan firari HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde, 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde, güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim'de neticesini verdi ve bir teröristi etkisiz hale getirdik, bir teröristi canlı yakaladık. Bugün geri kalan 2 teröristin yerini yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca sabah saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu."

    'PKK terör örgütü imha edilmiştir'

    Sonrasında da bölgede operasyonların sürdüğünü anlatan Doğan, şunları kaydetti:

    "Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı, peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." 

    Vali Doğan, herhangi bir can kaybı olmadan operasyonun sevk ve idare edildiğini ve neticenin alındığını belirterek, hayati tehlikesi olmayan hafif yaralılar bulunduğunu sözlerine ekledi.

    Terk edilmiş bir araçta parmak izi incelemesi yapıldı

    Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

    Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.

    Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

    Soylu: İkisi de elde, hikayesini anlatacağız

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamaya ilişkin ''Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız'' açıklamasını yaptı.

    ​Belediye Başkanı Savaş: Herhangi bir can kaybımız olmamıştır

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "İskenderun ilçemizde bir terörist güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bu sırada yaşanan patlama sonrasında çok şükür ki herhangi bir can kaybımız olmamıştır" dedi.

    Akşener: Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

    Patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İskenderun’daki terör saldırısını lanetliyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Memleketimizin dört bir yanında birliğimiz ve bütünlüğümüz için mücadele veren Emniyet Teşkilatı’mıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    ​Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun" diye kaydetti.

    Erdoğan, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    ​Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır" değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 

    "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır. İskenderun'umuza geçmiş olsun. Rabbim, ülkemizi ve terörle mücadele eden kahramanlarımızı korusun."

     

    Emniyet Genel Müdürlüğü: Hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Yardımısı Oktay'dan açıklama

    Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    İskenderun, Hatay
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