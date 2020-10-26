Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Durmuş, geçen hafta geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durmuş'un yoğun bakım servisinde tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu açıklanmştı.

1999-2002 yılları arasında bakanlık yapan Durmuş, 21'inci dönem MHP Kırıkkale Milletvekilliği yapmıştı.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 26, 2020

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