İstanbul Valisi Yerlikaya: Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının olduğu İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ve belediye başkanlarıyla toplantılar yürüten Vali Yerlikaya, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz."



Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul’daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik.



Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz.#maskenitak #KalabalıktanUzakDur pic.twitter.com/5tqJeUf23r — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2020

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