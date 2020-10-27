Tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile annesi tutuklandı

Konya'da tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren kişi ile annesi tutuklandı.

Önceki gün akşam saatlerinde kayınpederi tartıştığı kayınpederi Barış Mıngır'ı tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet D. ile annesi İsmidal D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı ile annesi, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan 13 yaşındaki H.D'nin ise hastane heyeti tarafından verilecek raporun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki Mehmet D, kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmesi için ısrarda bulunmuş, bunun üzerine Mehmet D. ile Mıngır arasında önceki gün sabah saatlerinde tartışma yaşanmıştı.

Akşam saatlerinde de annesi İsmidal (40) ile 13 yaşındaki kardeşi H.D'yi de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D, eşinin babasıyla tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, kayınpederinin başına silahla ateş etmişti.

Yaralı Mıngır, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Mehmet D, kardeşi H.D. ile annesi İsmidal D. gözaltına alınmıştı.

Mehmet D'nin eşinin, gördüğü şiddet nedeniyle babasının evinde kaldığı ileri sürülmüştü.