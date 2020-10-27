Emre Kongar: Muhalefet partileri erken seçime hazırlanmaya başlasalar iyi olur

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, ülkenin gidişinin kötü ve umutsuz olmasından ötürü, erken ya da baskın seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine göründüğünü belirterek, "Öte yandan bugün de hemen seçime gidilse, Erdoğan/AKP/MHP ittifakının bu seçimi kaybedeceğine ilişkin sonuç gösteren kamuoyu yoklamaları var. Dolayısıyla erken seçim, normal seçime kadar iktidarda geçirilecek birkaç yılı bile kaybetme olasılığını taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kongar ayrca, "Bu durumda Erdoğan’ın ne karar vereceğini kestirmek zor! Ama eylem ve söylemleri sanki bir erken hatta baskın seçime hazırlanıyor izlenimi veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahaya inmesinin erken seçim sinyali olduğunu ifade eden Kongar, "Aslında erken ya da baskın seçim için daha pek çok belirti de var ama ben sadece belli başlılarını özetlemekle yetindim. Muhalefet partileri de rehavetlerinden kurtulup erken seçime hazırlanmaya başlasalar iyi olur" ifadelerini kullandı.