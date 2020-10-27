Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Sahte içki kaynaklı ölümlere yenileri eklendi. İzmir ve Tekirdağ'da 2 kişi hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle özel bir hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki bir kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Diğer ölüm haberi ise Tekirdağ'dan geldi. 50 yaşındaki bir kişi, tedavi gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sahte içki üreticilerine yönelik operasyonlar da sürüyor.

Adana'da bir eve yapılan baskında 259 litre sahte içki ele geçirildi. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki bir evde de 850 litre sahte rakı ile 300 litre sahte şarap bulundu.