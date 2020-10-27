İstanbul'da 160 hastaneye 'pandemi bölümü' talimatı

İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki vaka artışları gözlemleniyor. Bu nedenle İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi. Öte yandan, kadın hasta sayısında da artış gözlendiği, bunun en önemli nedeninin ise ev gezmeleri ve altın günleri olduğu tespit edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kış aylarına girerken pandeminin şiddetinde de artış yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki vaka artışında kapalı mekânlara geçilmesinin etkisinin büyük olduğu değerlendiriliyor.

Hükümette yapılan toplantılarda, aşamalı olarak devreye sokulacak önlemler tartışılırken, son dönemlerde koronavirüs vakaları arasında kadınların sayısının arttığına dikkat çekildi. Bu artışın da ev toplantıları, altın günü gibi faaliyetlerden kaynaklandığı dile getirildi. Kadın hastaların bulaş nedenlerinin neredeyse tamamına yakınının “komşu ve akraba” çıktığı belirtildi.

Havaların soğumasıyla birlikte, artan vaka sayısına yönelik olarak, pandeminin ilk aylarındaki önlemlere dönülüyor. Planlama üç başlıkta yürütülecek. Buna göre:

Evden çalışma şansı olmayan, her durumda hayatını kazanmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanlar için bu konudaki önlem alt yapısını devlet veya belediyeler hazırlayacak. Maske ve mesafe kontrollerinin yanı sıra, ulaşım araçlarını kullananların sayısına getirilecek sınırlar, araç sayısının arttırılması, kapalı mekânlara belli sayıda kişilerin alınması gibi kurallar yeniden tanımlanacak. Kamusal denetim arttırılacak. Kurallara uymayan işletmeler, bu kontrolü hissedecek. Kapatma yasağı uygulanmayacak, ancak belli mekânlara ‘sayı veya saat’ sınırları konulabilecek. Bireysel önlemler alınacak. Kişisel olarak maske-mesafe ve hijyene uymanın önemi tekrar vurgulanacak. Olanağı olanlar, bireysel hayatlarını seyrekleştirecek ve sakinleştirilecek. Kurallara uymayan işletmelerin tercih edilmemesi için uyarılar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çalışmalarında İstanbul’da yaşanan en büyük sorunun mesafe olduğu, maske takılmasına karşın, mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi. İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi.