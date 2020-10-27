57 suç kaydı bulunan 'Tokatçı Mahmut' mali krize giren şirketleri dolandırmış: 500 bin lira alarak sırra kadem bastı

Ece Ajandası’nın varisi İnci Günşiray’ı dolandırdığı iddiası ile gündeme gelen Mahmut Çorlu’nun (41), aynı yöntemle başka firmaları da dolandırdığı iddia edildi. Bir reklam firmasının 6 milyon liralık alacağı için “Borçluyu tanırım, sorunu çözeriz” diyerek devreye giren Çorlu, 500 bin lira alarak sırra kadem bastı.

Ekonomide yaşanan zorlukların yanı sıra, kimi firmaların tutumu da piyasanın işleyişini etkileyebiliyor. Borçlarını ödeme yerine, mal varlıklarını el altında üçüncü kişilerin üzerine devrederek sırra kadem basan kimi firmalar, gelecek olan paraya göre planını yapan çok sayıda şirketi de mali darboğaza sokuyor. Anılan sorun bir süre önce, reklamcılık sektöründeki iki firma arasında yaşandı. Hürriyet'in haberine göre, İzmir merkezli D. Reklamcılık’ın sahibi, İstanbul’da bulunan Y. N. Medya AŞ’ye olan 6 milyon liralık borcunu ödemeden kayıplara karıştı.

'Borçluyu buldum, ödemesini yapacak'

D. Reklamcılık’tan gelecek ödeme ile iş yaptığı firmalara olan ödemelerini yapmayı planlayan Y. N. Medya ciddi bir mali krize girdi. Üzerine kalan borçları ödemek için varlıklarını satmaya başlayan şirketin sahipleri bu süreçte, kendisini ‘Murat Saral’ olarak tanıtan Mahmut Çorlu ile tanıştı. Çorlu, alacaklı şirketin sahiplerine, uzun yıllardır İzmir’de yaşadığını, borçlu firmanın sahibini tanıdığını, sorunu çözebileceğini söyledi. Çorlu birkaç gün sonra, “Borçluyu buldum. Ödemesini yapacak. Elindeki gayrimenkuller ve araçları devrederek borcunu kapatmak” istiyor haberi ile şirket yetkilisinin karşısına çıktı. Şirket yetkilisi, gayrimenkul de olsa alacaklarını tahsil edebilecekleri umudu ile teklife olumlu yanıt verdi.

Gayrimenkul listesini gönderdi

Çorlu, şirket yetkilisine, birçok gayrimenkulün listesini, ada pafta numaralarını, fotoğraflarını şirket yetkilisine gönderdi. Benzer şekilde, borçluya ait olduğunu iddia ettiği lüks bir otomobile ilişkin bilgiler de şirket yetkilisi ile paylaşıldı. Şirket sahiplerinin, alacaklarını tahsil edeceklerine dair umutlarının arttığı bir süreçte Çorlu bu kez “Küçük bir sorunumuz var. Gayrimenkuller ve araçlar borcu kapatmaya yetiyor. Ancak üzerlerinde 50-100 bin liralık küçük hacizler var. Devri almamız için bu masrafları ödemek gerekir” diyerek para talebinde bulundu.

Şirket yetkilileri ise, değeri 500-1.000.000 milyonluk gayrimenkuller için çıkan ‘masrafları’ ödemekten kaçınmadı.

Tapu masrafı olarak aldı

Çorlu, 10 yıl kadar birlikte yaşadığı K. K.’nin banka hesabı üzerine 4 parça halinde toplam 427 bin lira aldı. Devir işlemleri için gün sayan şirket sahipleri, gerçeği kısa süre sonra anladı. Yaptıkları araştırmada kendilerine gönderilen gayrimenkullere ilişkin bilgilerin hiçbirinin, borçlu firma ile ilgisinin olmadığını öğrendiler.

Paralarını kurtarmaya çalışırken bu kez dolandırıldıklarını anlayan şirket yetkilileri, Çorlu ile yürüttükleri görüşmelerde sonuç elde edemeyince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Çorlu’nun İzmir’deki bir dava kapsamında tutuklandığı, koronavirüs nedeni ile çıkan af ile tahliye edildiği bilgisine yer verildi.

Çorlu’nun, benzer yöntemi kullanarak birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Trabzonda, Eskişehir ve Ankara’da yaşayan farklı kişilerin de benzer yöntemle dolandırıldıkları öğrenildi. Çorlu’nun piyasada ‘Tokatçı Mahmut’ olarak anıldığı, hakkında 57 suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

'Evet kabul ediyorum ben de normal bir insan değilim'

Mahmut Çorlu ise, hakkındaki dolandırıcılık iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Çorlu “Bu insanlar bu parayı banka ile göndermiş doğru. Ama neden gönderdiklerini onlara sormak lazım. Evet kabul ediyorum ben de normal bir insan değilim. Y. N. Medya’dan aldığım paraları, tapu masrafları vs için almadım. Savcılığa da ifade vereceğim. Murat Saral adını hiç bir zaman kullanmadım. Kimse, parasını almak için beni aramadı” dedi.