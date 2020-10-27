Küfürlü paylaşımı tepki çeken CHP'li Kılınç ifade verdi

Pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'dan Trabzon'a yönelik küfürlü paylaşımıyla tepki çeken Kılınç, bugün Isparta Adliyesi'ne giderek ifade verdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Kılınç, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.
— KAMUOYUNUN BİLGİSİNE —— iloş (@ilaydaakilinc) October 26, 2020
İfademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. pic.twitter.com/C8TYbAfX3P
Ne olmuştu?
Kılınç, pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı. Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı.
Kılınç , CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.
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