Küfürlü paylaşımı tepki çeken CHP'li Kılınç ifade verdi

Trabzon'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan ve CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İlayda Kılınç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'dan Trabzon'a yönelik küfürlü paylaşımıyla tepki çeken Kılınç, bugün Isparta Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılınç, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

— KAMUOYUNUN BİLGİSİNE —

İfademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. pic.twitter.com/C8TYbAfX3P — iloş (@ilaydaakilinc) October 26, 2020

​Ne olmuştu?

Kılınç, pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı. Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı.

Kılınç , CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.