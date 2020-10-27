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    Hobi bahçeleri

    Hobi bahçelerine hapis cezası geliyor

    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010271043100406-hobi-bahcelerine-hapis-cezasi-geliyor/

    Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine devam edilecek olan tarım torba yasa teklifiyle tarım arazilerini hobi bahçelerine dönüştürenlere 3 yıla kadar hapis cezası geliyor.

    Tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde tüzel kişilikler kurarak ortaklıklar oluşturarak tarım dışına çıkmasına aracılık edenler, buna yönlendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adlı para cezası verilecek. Aynı zamanda kurulan anonim şirket ve kooperatifler içinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

    Dünya'dan Canan Sakarya’nın haberine göre TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine devam edilecek tarım torba teklifine hobi bahçelerini arz edenlere yönelik yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

    Hobi bahçeleri ile ilgili valiliklerin resen tespitlere başladığını ve beklediklerinden çok daha fazla tarım arazisi üzerine hobi bahçelerinin kurulduğunu tespit edildiğini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

     “Resen tespitlerde sadece üzerinde bulunanlar tespit edilebildi ama geriye dönük inceleme yapıldığında bu yol açanlar ve büyük rant elde edenlerin tespitini şu anda yapamıyorsunuz. Kanunda da bununla ilgili bir yaptırım öngörülmemişti. Bu alandan rant elde edenler hukuk dışına çıkarak bu tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde paylara ayırarak kurmuş oldukları bir takım anonim şirketler ve kooperatifler yoluyla küçük küçük hisselere bölüp satıp hobi bahçelerine dönüştürerek haksız kazanç elde ediyorlar. Tapuda tescil edilemediği için hukuksuz şekilde bu yapıları yapıp sonra parayı alıp ortada yok oluyorlar. Vereceğimiz önergeyle bunlara yatırım getiriyoruz.”

    Kılıç , Genel Kurul’da yasa teklifine eklenecek önerge ile tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde bir takım tüzel kişilikler kurarak ortaklıklar oluşturarak tarım dışına çıkmasına aracılık eden ve yönlendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası , 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası, aynı zamanda bu amaçla kurulan anonim şirket ve kooperatifler içinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirmeyi öngördüklerini belirtti.

    Yapı kayıt belgesi alana yaptırım yok

    Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hobi bahçeleri ile ilgili sahada imar barışına müracaat edip yapı kayıt belgesi alanlar ve bir de bu belgeye müracaat etmemiş olanlar şeklinde sahada iki grubun bulunduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:

    “İmar barışından yararlanmış olanlar bu hakları korunacak yani bunlarla ilgili idari ve adli işlem olmayacak. İmar barışından yararlanmamış olanlarla ilgili yaptırım süreçleri devam edecek. Yani imar barışına müracaat edip yetki belgesi çıkarmış olanlar bu bizim çıkarmış olduğumuz kanundan etkilenmeyecekler.”

    Kılıç, yanıltıcı yayın konusunda teklifte yer alan maddelerinde önergelerle çıkarılacağını belirtti.

    Etiketler:
    İmar izni, İmar, Hobi bahçesi, TBMM Tarım Komisyonu, TBMM, Yunus Kılıç
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