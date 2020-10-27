Boykot listesindeki Avon: Fransız değil Brezilya markasıyız, bizi listeden çıkarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının üzerine sosyal medyada yayınlanan listelerde gerçekte başka ülke menşeli çok sayıda ürün ve markanın da yer aldığı dikkat çekti. Bunlardan biri olan Avon, "Biz kökeni Amerika'ya dayanan bir Brezilya markasıyız” açıklaması yaptı.

investing.com'un haberine göre Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avon, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, 2020 yılının başında da Natura&Co grubu ile birleşerek Brezilya merkezli çok uluslu bir güzellik grubunun parçası haline gelen bir doğrudan satış şirketidir. Markamızın Fransız devleti ile bir bağı olmayıp Fransa’da operasyonu dahi bulunmamaktadır. Basına yansıyan ‘Boykot edilecek Fransız markaları‘ başlıklı haberler içerisinde yer alan markamızla ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini ve haberlerde yer alan markamızın bu listeden çıkartılmasını önemle rica ederiz.”

Sosyal medyada paylaşılan boykot listelerinde geçmişte Fransızlara ait olan ve daha sonra el değiştiren markalar ve şirketlerin yanı sıra Amerika menşeli marka ve firmalar de yer alıyor.

Alcatel: Yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini değerlendirmekteyiz

Avon'la birlikte, boykot listesinde Fransız markası olarak gösterilen Çin merkezli TCL de benzer bir açıklama yapmak zorunda kaldı. TCL’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, 'Boykot edilecek Fransız markaları' ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz."