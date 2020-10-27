Boykot listesindeki Avon: Fransız değil Brezilya markasıyız, bizi listeden çıkarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının üzerine sosyal medyada yayınlanan listelerde gerçekte başka ülke menşeli çok sayıda ürün ve markanın da yer aldığı dikkat çekti. Bunlardan biri olan Avon, "Biz kökeni Amerika'ya dayanan bir Brezilya markasıyız” açıklaması yaptı.
investing.com'un haberine göre Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sosyal medyada paylaşılan boykot listelerinde geçmişte Fransızlara ait olan ve daha sonra el değiştiren markalar ve şirketlerin yanı sıra Amerika menşeli marka ve firmalar de yer alıyor.
Alcatel: Yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini değerlendirmekteyiz
Avon'la birlikte, boykot listesinde Fransız markası olarak gösterilen Çin merkezli TCL de benzer bir açıklama yapmak zorunda kaldı. TCL’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, 'Boykot edilecek Fransız markaları' ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)