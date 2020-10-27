Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "TOGG, aslında bir otomobil projesi olmanın ötesinde, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor" dedi. Kacır, "Tüm mobilite uygulamalarında, yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerine yönelik atılımlarımızı, eylemlerimizi kamuoyuna ilan ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Kacır, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde "Elektrikli Araçlar" temasıyla organize edilen, 250 bin lira ödüllü "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın online düzenlenen kapanış etkinliğinde konuştu.

Yarışmanın otomotiv sektörünün geleceği açısından son derece anlamlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ne değindi.

Türkiye'nin bu sayede stratejik sektörlerde tam bağımsızlığı için gerekli adımları atabileceğini dile getiren Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, bir yönüyle de daha yüksek katma değerli üretime geçmenin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yoğunlaştırmanın, inovasyon ve yenilik odaklı çalışmaların ve tasarıma değer vermenin adı" ifadesini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda, sanayinin lokomotifi olan otomotiv sektörünün gelişim ve dönüşümünü anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde sektör paydaşlarıyla birlikte hazırlamakta olduğumuz mobilite teknolojileri yol haritasını, kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Tüm mobilite uygulamalarında, yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerine yönelik atılımlarımızı, eylemlerimizi kamuoyuna ilan ediyor olacağız. Otomotiv sektörü, 30 milyar dolara yakın ihracatıyla Türkiye'nin önemli sanayi sektörlerinden. Sektörün en önemli gelişimlerinden biri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Projesi. TOGG, aslında bir otomobil projesi olmanın ötesinde, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor."

Kacır, otomotiv sektörünün geçmiş dönemlerde onlarca yıl süren dönüşümleri ve devrimleri 10 yıl içinde eş zamanlı olarak yaşayacağına dikkati çekti.

Elektrikli araçların insanların hayatında yıldan yıla çok daha fazla yer tutacağını vurgulayan Kacır, 2030'da satılan otomobillerin yarıdan fazlasının elektrikli araçlar olacağının öngörüldüğünü dile getirdi.