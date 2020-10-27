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    Rus turist kafileleri yıllar sonra Palandöken'de kayak keyfi yaşayacak

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, yıllar sonra bu sezon Rus ve Ukraynalı turist kafilelerini ağırlayacak.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki kayak merkezlerinin sezon öncesi yaşadığı belirsizlik, yabancı turistlerin gözünü modern tesisleri ve uzun pistleriyle kayak severlerin uğrak yeri olan Palandöken'e çevirmesine neden oldu.

    Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne kış sezonunda tatil için gelecek olanların başında ise Rus ve Ukraynalı turistler var.

    Tur şirketleri yabancı turistlerin kayağın keyfini doyasıya yaşaması için Palandöken'de rezervasyonlara başlarken, otellerler de yeni sezon açılmadan dolmaya başladı.

    Kayak merkezindeki 5 yıldızlı otelleri, yenilenen mekanik tesisleri, bungalov evleriyle öne çıkan ve onlarca kilometreye varan uzunluktaki pistleri bulunan Palandöken'i yakından görmek isteyen bazı tur şirketleri de sezon öncesi kente gelerek pistleri inceledi.

    Kayakseverlerin teknolojik imkanlarla rahat ve sorunsuz kayak yapmalarının sağlandığı, salgın önlemlerinin de üst seviyede tutulduğu kayak merkezlerinden Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinde, bu sezon yabancı turist sayısında önemli artış yaşanacak.

    Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de kış sezonunda haftalık ortalama 600 ila 800 Rus turistin kayak yapması bekleniyor.

    Kış sezonu için başta Rus turistler olmak üzere 4 ay süresince binlerce turistin ağırlanacağı kayak merkezlerinde gece kayağı ve sosyal aktivitelerin sağlıklı yapılması için de çalışmalar tamamlandı.

    Kente gelecek turistler, Erzurum Havalimanı'nda uçakların güvenli iniş kalkışı için bu yıl kurulan "CAT-3A" sistemiyle ulaşımda da herhangi bir sorun yaşamayacak.

    Turistler, yurt dışından Erzurum'a direkt uçuşla gelecek

    Erzurum Valisi Okay Memiş, kış sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, pandemi nedeniyle kış turizminde Avrupa pazarının sancılı olmasının Palandöken açısından avantaj olabileceğini aktardı.

    Yabancı ülkelerden Erzurum'a kış sezonunda direkt uçak seferlerinin yapılacağına dikkati çeken Memiş, şöyle devam etti:

    "Bu sezon inanın, yoğunluktan dolayı dağdaki otellere yerli turist almakta zorluk çekeceğiz. Yerli turistlerimizi de kent merkezindeki lüks otellerde ağırlayacağız. Pandemi nedeniyle bilindiği üzere kış turizminde Avrupa kapalı ama bizler gerekli izinleri aldık. Pandemi dolayısıyla gerekli her şey en ince detayına kadar burada yapıldı. Kış sezonunda Ukrayna ve Rusya'dan Erzurum'a direkt uçuşlar yapılacak. Eğer uluslararası bir kısıtlama olmazsa bu sezon Palandöken Kayak Merkezi, Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistlerle dolacak."

    'Bu sezon Palandöken'e haftalık ortalama 600 ila 800 Rus turisti ağırlayacağız'

    Palandöken Kayak merkezindeki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında Palandöken'in özellikleri bakımından ayrı bir yeri bulunduğunu ve bunun pandemi sürecinde bir kez daha öne çıktığını aktardı.

    Erzurum'a en son 2011 yılında Rus turistlerin kafilelerle kayak için geldiğini hatırlatan Akça, şöyle konuştu:

    "Oteller şu an pandemi nedeniyle tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Bilindiği üzere Süper Lig takımları başta olmak üzere çok sayıda takım burada yüksek irtifa kampı gerçekleştirmişti. Pandemi sürecinde tecrübe ve deneyimlerimizle 2011'den sonra ilk kez gelecek Rus turistler inanıyorum ki, bundan sonra yine Palandöken'den vazgeçmeyecek. Rus turistler başta olmak üzere önemli sayıda yabancı turist de kentimize gelecek. Bu sezon Palandöken'de haftalık ortalama 600 ila 800 Rus turisti ağırlayacağız. Yerli kayak severler de yine pandemi nedeniyle duruma göre ilerleyen zamanda rezervasyonlarını yaptıracak."

    'Haftada 3 acente, 3 uçak dolusu turisti Erzurum'a getirecek'

    Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney ise Erzurum Havalimanı'nda kuruluan 'CAT 3A' sistemiyle uçak inişlerinde sorun yaşanmamasının, kış sezonunda büyük avantajlar sağlayacağını aktardı.

    Pandemi nedeniyle Avrupa pazarının kapalı olmasının Palandöken ve Konaklı'ya fırsat doğurduğunu anımsatan Güney, şunları kaydetti:

    "Avrupa pazarı kapalı olunca yabancı turistler Palandöken ve Konaklı'ya akacak. Haftada 3 acente, 3 uçak dolusu turisti Erzurum'a getirecek. Bu uçak sayısı dört de olabilir. Haftalık bandında ortalama 800 Rus turist Erzurum'da kayağın keyfini yaşayacak. Valimiz Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu konuda çok duyarlılar. Tur şirketlerinin sorumluları da şu an Erzurum'da kayak merkezlerinde incelemeler yapıyor. Geçtiğimiz yıllar uçak seferlerinde yaşanan aksamalar, bu sezon yaşanmayacağı için gelen turist sayısı artacak."

    Sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığı Palandöken'de sezon içerisinde rüzgar, pist ve lift durumları ise her gün sabah saatlerinde denetlenerek elde edilen veriler dijital ortamda yerli turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla kentteki farklı noktalardaki uygulamalarla kayakseverlere aktarılacak.

    Ayrıca, mahsur kalma veya pistlerdeki sorunların çözülmesi amacıyla Palandöken'deki Ejder Kayak Merkezleri Koordinötürlüğünde 205'i aşkın güvenlik kamerası hizmet verecek.

    Etiketler:
    Kayak, Palandöken Dağları, Turist, Ukrayna, Rusya
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