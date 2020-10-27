Erdoğan'a 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaf: Sözlerimin manası kasıtlı olarak çarpıtıldı

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı "Eve ekmek götüremiyoruz" ifadesinin çarpıtıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) dün akşam saatlerinde aktardığı habere göre gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce kentte çeşitli temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Erdoğan'a yönelik kullandığı "Eve ekmek götüremiyoruz" sözlerinin çarpıtıldığını belirten İnce, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya girişleri sırasında, minibüs ve servis esnafıyla karşılamak için yapmış olduğumuz görüşmenin bugün kamuoyunda maksadının dışında bir şekilde yer alması bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Salgın süreciyle birlikte dünyanın ekonomik dar boğaza girdiğini, Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini ifade eden İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun aksini de hiç kimse iddia edemez ancak hükümetimiz Elazığ-Malatya depreminden sonra esnafa 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlamış, kredi borçlarımız ertelenmiş, sıkıntılarımız giderilmiştir. Kendilerinden Allah razı olsun. Dün irticalen söylediğim 'Eve ekmek götüremiyoruz' cümlesini mecazi olarak kullandım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu cümleme istinaden esprili bir dille 'keyif çayı iç' diyerek karşılık verdi. Hiçbir şekilde de gergin bir atmosfer oluşmadı. Fakat sözlerimin manası kasıtlı olarak çarpıtıldı. İnşallah bizler de külliyede Sayın Cumhurbaşkanımıza kayısı ikram edeceğiz. Hayatlarında esnaf kapısından girmemiş, halkın derdine derman olmamış, derdiyle dertlenmemiş insanların elbette bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetimizi bilmesi beklenemez."

'Kirli bir siyasi silah olarak kullanmışlar'

CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve gazeteci İsmail Saymaz'ın sözlerini değiştirdiğini savunan İnce şöyle devam etti: