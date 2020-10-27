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    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 bin öğrenciye 130 TL yüklü eğitim kartı verecek

    © Fotoğraf : Cumhuriyet
    Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınından etkilenen ailelere ve kırtasiye esnafına eğitim desteğini bu yıl da sürdürdü. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ile imzalanan protokol kapsamında 25 bin öğrenciye içerisinde 130 TL bulunan eğitim kart çıkarıldı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir arasında belediyenin vereceği desteğe ilişkin protokol imzalandı.

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre Soyer’in makamındaki programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın da yer aldı.

    'Bize can simidi uzattınız'

    Zekeriya Mutlu, İESOB’a kayıtlı esnafla ilgili araştırma yaparak salgından olumsuz şekilde etkilenenleri belirlediklerini söyledi. Mutlu, İESOB’a kayıtlı olan ve içerisinde kırtasiyecilerin de olduğu 6 meslek grubunun salgından çok fazla etkilendiğini gördüklerini, bu nedenle de protokolün büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kırtasiye esnafı için daha önce yapılan, şimdi de yenilenen bu katkıdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz durumda bize bir can simidi uzattınız. Size minnettarız" dedi.

    'Memnuniyetiniz bizim için en büyük ödül'

    İBB Başkanı Tunç Soyer ise bu tür zamanlarda dayanışmanın daha da önemli olduğunu söyledi. Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Protokol kapsamında öğrenci velileri adına çıkarılan eğitim kartlarına 130 liralık bakiye yüklendi. Öğrenciler, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası tarafından 30 ilçede belirlenen toplam 150 anlaşmalı kırtasiyeden bu kartlarla alışveriş yapabilecek. Ayrıca öğrenciler kırtasiyelerden ekstra yüzde 10 da indirim kazanacak. Böylece öğrencilere 143 TL’lik alışveriş imkanı sağlanmış olacak. 2019 yılında 17 bin çocuğa eğitim kart desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında bu rakamı 25 bine çıkardı. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin kırtasiyeci esnafına sağlayacağı destek 3 milyon 250 bin TL’yi buldu.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi koşullarında başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesi yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar içerisindeki tüm hanelerin eğitim gören çocuklarının yanında olacaklarını, eğitim ve sosyal destekler için 15 milyon liralık kaynak ayırdıklarını söylemişti. 

    Etiketler:
    Ekonomi, kart, Eğitim, Koronavirüs, Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir
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