AİHM Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de açtığı davalarda para cezasına mahkum olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yaptığı başvuruda, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmetti.
AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 13 bin euro tazminat ödeyecek.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Çelik, “AİHM'den tarihi karar! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına yapmış olduğum başvuru sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Türk Yargısına ve Recep Tayyip Erdoğan'a ders verdi! 13.000 Euro tazminat kazandık! Genel Başkan haklı çıktı.. Bütün davaları kazanacağız” ifadelerini kullandı.
AİHM’den tarihi karar!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 27, 2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına yapmış olduğum başvuru sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi;
Türk Yargısına ve Recep Tayyip Erdoğan’a ders verdi!
13.000 Euro tazminat kazandık!
Genel Başkan haklı çıktı..
Bütün davaları kazanacağız..
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