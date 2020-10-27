Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi

Cemalettin Mahallesi'nde market işleten Sefa Koyak, Fransa'da Müslümanların maruz kaldığı saldırılar ve Macron'un İslam'a yönelik söylemleri sonrası 'boykot' kararı aldı.

Raflarında bulunan Fransız ürünlerini indirerek iade eden Koyak, şöyle konuştu:

"Fransa'da peygamber efendimize karşı yapılan hakaret ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından dolayı Fransız mallarını boykot kararı aldık. Firma yetkililerini arayarak bu malları iade alması için talepte bulunduk. Gelip mallarını alıp götürecekler. Bu duyarlılığı diğer esnaf arkadaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Karınca misali bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığı olur ve Fransız mallarını tüm ülkede boykotunu sağlayabiliriz" dedi.Markete alışveriş için gelen Nurettin Yıldırım da boykota destek verdiğini ifade ederek, "Fransa'da peygamber efendimize hakaret edildi. Avrupa Müslümanlar zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanımız Fransız mallarının boykot edilmesini istedi. Ben de bir vatandaş ve esnaf olarak katılıyorum. Bundan sonra Fransız mallarını evime almayacağım ve Fransız mallarını kesinlikle kullanmayacağım."

Muşlu esnaf, Macron'un fotoğraflarını kaldırıma yapıştırdı

Muş'un merkez İstasyon Caddesi'nde iş yeri bulunan Yunus Okşaş, kaldırıma Macron'un fotoğraflarını yapıştırdı. Macron'un fotoğraflarını çiğneyerek yürüyen vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. Okşaş, şunları söyledi:

"Biz Müslüman olarak kimsenin inancına, düşüncesine karşı değiliz. Ama bizim inancımız gereği, hiç kimse de bizim inancımıza hakaret etme hakkına sahip değildir. Kimse bizim inancımıza hakaret etmesin. Peygamberimize, dinimize dil uzatmasın. Biz bütün peygamberlere iman ederiz. Hristiyanlar Hz. İsa'ya, Yahudiler Hz. Musa'ya inandıkları gibi biz hem Hz. İsa'ya, hem Hz. Musa'ya, hem de Hz. Muhammed'e iman etmiş insanlarız. Bizim kimsenin inancına saygısızlık yapmak gibi bir hakkımız yoktur. Öyle bir hadsizlik de yapmayız. Ama onlar da haddini bilsin, dinimize ve inancımıza haksızlık yapmasınlar, saygısızlık yapmasınlar."