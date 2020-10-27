Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na: Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Enis Berberoğlu'nun yargılanma sürecinde yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımadığını belirten Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül'e yönelik olarak "Bu haksızlıklar karşısında Adalet Bakanı çıkıp bir laf etmedi. Acaba bir vicdan muhasebesi yaptın mı? 'Anayasa’yı ihlal eden bir hakime soruşturma açmalıyız' dedin mi hiç? Adalet Bakanı’nın da yatacak yeri yok. Sadece Enis bey bağlamında demiyorum bunu. Müyesser Yıldız aylardır hapiste. Devletin sırlarını ifşa etmiş. Hangi sır? Sen Adalet Bakanı’ysan, adalet kurumu sana bağlıysa, bu yanlış giden düzene çomak sokmayacak mısın? Yasa gereği belli kararları bozma hakkın var. Koltuk meraklısı olan birinin devlete faydası olmaz. Devlet ne zaman organize suç örgütüne dönüşür? Anayasayı, yasaları kaldırırsanız, hakimler bir kişiden talimatını alırsa o ülke organize suç örgütüne dönüşür" demişti.

Bu sözlere yanıt veren Gül ise şunları kaydetti:

"Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar çerçevesinde yürür. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz."

İstanbul Valiliği: Açıklamaların eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılıyor

İstanbul Valiliği ise, Kılıçdaroğlu'nun "Vali toplantı yapıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Bu, doğru ve ahlaki değil. İstanbul Valisi’ne şunu demek istiyorum. Senin arabanda Türk Bayrağı dalgalanıyor. Sen devleti temsil ediyorsun. Sen bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yapmak zorundasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda senin de başkanındır, sen de İstanbul'dasın. Bayrağın gereğini yapmıyorsan AK Parti bayrağı takarsın, biz de anlarız ki sen sarayın talimatlarını yerine getiriyorsun" ifadesine yanıt verdi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: