ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'e FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'e FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cantürk'ün eşi ve kızı ise beraat etti.