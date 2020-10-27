Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 76 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2209

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 76 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2209 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 artarak 9 bin 950'ye ulaştı. Bugün 127 bin 651 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 2209 kişiyle birlikte 366 bin 208

oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1511 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 317 bin 519'a yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1827, hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 67.1

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 33.4

Ortalama temaslı tespit süresi: 9 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7

Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" dedi.