CHP'li Erdem koronavirüse yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.
Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim.— Eren Erdem (@erenerdemnet) October 27, 2020
Genel sağlık durumum iyidir.
Evimde izoleyim.
Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum. pic.twitter.com/YwtBFZlKYq
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