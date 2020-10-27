CHP'li Erdem koronavirüse yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" dedi.