Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyoruz

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz' açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Berde kentine düzenlediği saldırıyı kınayarak Ermenistan'ı savaş suçu işlemeye son vermeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın dün ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan’da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırılarının tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına aldığı" vurgulandı.

Açıklamada "Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz" denildi.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bugün akşam saatlerinde Berde kentine yönelik saldırısında biri çocuk olmak üzere 4 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtilmişti.