Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve tıp fakültesi hastanelerinin başhekimleriyle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki artışın, büyük hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Çalışmalarının 4. gününde üniversite rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve hastane başhekimleriyle bir araya geldiklerini belirten Koca, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

İstanbul’da vaka sayılarındaki artış, büyük hazırlık gerektiriyor. Çalışmalarımızın 4. gününde üniversite rektörleri, Tıp Fakültelerinin dekanları ve hastane başhekimleriyle bir araya geldik. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/utPX5GnLlg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020

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