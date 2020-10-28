Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu'ndan Ankara Anlaşması açıklaması

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak vatandaşlarımız, Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaktır."

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