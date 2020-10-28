Sözcü yazarı Doğru: İmamoğlu kazandı fakat yolsuzlukların üzerine gitmedi

Sözcü gazetesi yazarı Necat Doğru, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun seçim propagandaları sırasında “25 yıllık AKP yönetimi sırasında belediyede yapılan yolsuzlukları tek tek sayıyor ve kazanınca savcılığa vereceğini” söylediğini hatırlatan Doğru, "İmamoğlu kazandı fakat yolsuzlukların üzerine gitmedi" dedi.
İmamoğlu'nun TCSS Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın kiralama ihalesinde yolsuzluk yapıldığını belirterek açtığı davayı kazandığını hatırlatan Doğru, "İmamoğlu bütün yolsuzluk dosyalarını savcılığa verseydi, muhtemelen çoğundan olumlu sonuç alacaktı, almazsa bile hafızalarda kalacaktı. Unutma" sözlerini kaydetti.
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