Dolar bir rekor daha kırdı: Yeni zirve 8.20

Hafta başında 8 lira barajını yıkan dolar güne yine rekor seviyeden başladı. Euro da 10 TL'ye doğru gidiyor.

Altın fiyatları da döviz kurları da güne yeni rekor seviyelerde başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 8.20 TL'den, euro 9.66 TL'den, sterlin ise 10.70 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları da rekor tazeledi. 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 503 lira. Çeyrek altın 825 lira, tam altın bin 270 liraya ulaştı.