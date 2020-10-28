Dolar bir rekor daha kırdı: Yeni zirve 8.24

Döviz kurları tarihi zirvelerini güncellerken dolar/TL 8.24, euro/TL ise 9.70'in üzerine çıktı.

Altın fiyatları da döviz kurları da güne yeni rekor seviyelerde başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 8.2446 TL'den, euro 9.7051 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları da rekor tazeledi. 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 503 lira. Çeyrek altın 825 lira, tam altın bin 270 liraya ulaştı.