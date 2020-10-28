Dolar/TL'de yeni rekor: 8.32

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yılın son enflasyon raporunu sunmasının ardından yükselişini hızlandıran dolar/TL kuru tarihi seviyelerini 8.32'nin üzerine taşıdı. Euro/TL ise 9.7769'a kadar çıktı.

Dolar/TL kurundaki hafta başında başlayan yükseliş bugün hızlanarak devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın 2020'nin son enflasyon raporunu sunmasının ardından kur, yükselişini hızlandırarak 8.30'u geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL, piyasaların kapanışının hemen ardından 8.32'nin üzerini gördü. Euro/TL ise 9.7769 ile rekor tazeledi.

Gram altın 506 lira

Altın fiyatları da rekor tazeledi. 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 506 lira. Çeyrek altın 830 lira, tam altın 3 bin 289 liraya ulaştı.