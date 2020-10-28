Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar

Ankara merkezli 6 ilde araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çete çökertildi. Çetenin bu yolla yaklaşık 2 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi. 24 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde taklit web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi takibe aldı. İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon Türk Lirası vurgun yaptığı anlaşıldı.

3 farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray, Isparta'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, 14 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli işlemlerinin yapılması için Ankara'ya sevk edildi.

Dolandırıcılığı köyündeki evinden yönetti

Gözaltına alınan kişilerin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu. Şüphelilerden birinin ise kurduğu siteyi Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği öğrenildi. Dolandırıcılık şüphelisinin evinde yapılan aramada 8 laptop ile 266 bin 400 TL para ele geçirildi.