Kadın üniversitesi 2021’de kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2019’da G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da kendisine fahri doktora unvanı veren Mokugawa Kadın Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Japonya’daki 800 üniversitenin 80’i kadın üniversitesi. Bu benim için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya’daki 80 kadın üniversitesini, büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan’ın 2019’da talimatını verdiği kadın üniversitesi, 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda şu ifadelerle yer aldı:

“Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır. Japonya’daki kadın üniversiteleri incelenerek bir rapor hazırlanacaktır. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.”

'Dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılacak'

Programda yer alan önemli diğer bazı başlıklar ise şöyle:

“Toplumsal problemlerin” çözümüne yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılacak. Bunun için görsel ve basılı yayınların sayısı ve çeşitliliği artırılacak.

Mevzuatta, “Aile ve dinî rehberlik vaizliği” tanımı yapılacak.

Göç hizmetleri merkezinde kadın, genç ve çocuklara yönelik manevi destek bürosu kurularak, eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

‘Propagandayla’ mücadele

Doğurganlık hızının yenileme seviyesinin üzerinde tutulması için, “iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı” politikaların etki değerlendirmesi yapılacak ve gerekli değişiklikler hayata geçirilecek.

Kara propaganda ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda, “kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine” yönelik çalışmalar yürütülecek ve uluslararası topluma yönelik “nitelikli” yayınların yapılması teşvik edilecek. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda ileri sürdüğü tezleri ve politika tercihleri, belirlenen stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olacak şekilde aktarılacak ve etkin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, “1915 Olayları ve Pontus İddialarına Karşı” ve “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında koordinasyon çalışmaları yürütülecek.