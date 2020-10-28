Habertürk yazarı Sarıkaya: Toplum Bilimleri Kurulu'ndan bir üye istifa etti

Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı'nın atılacak tüm adımları belirlemek adına kamuoyu yoklaması ile belirlenerek oluşturulacak Türkiye Barometresi Araştırması için çalışmalara başlandığını; Dünya Bankası’nın Barometre araştırması ve sonuçların tahlili için 1,1 milyon Türk Lirası ile destek kredisi verdiğini ancak şirket değişikliğiyle kamuoyu yoklamasını telefonlardan yapma kararıyla Dünya Bankası'nın verdiği destek kredisinden vazgeçtiğini yazdı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Bülent Çaplı’nın 3 hafta önce bu durumdan rahatsız olarak Toplum Bilimleri Kurulu'ndan ayrıldığını aktardı.

Prof. Dr. Bülent Çaplı’yı arayarak ayrılma nedenini soran Sarıkaya, "Muharrem sen benim arkadaşımsın, dostane olarak dahi olsa başkalarına söylemediğim gibi sana da nedeni konusunda tek kelime edeceğim, 'Gördüğüm lüzum üzerine ayrıldım'. Söyleyeceğim bu kadar... Ayrılmam da yeni değil 3 hafta oldu; bu konuda tek kelime etmem..." yanıtını aldığını ifade etti.

Salgının ardından kurulan Toplum Bilimleri Kurulu, sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik, tıp tarihi, iktisat sosyolojisi gibi alanlarda çalışan Prof. Dr. Erol Göka, Prof. Dr. Kemal Ataman, Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Teyfik Demir ve Prof. Dr. Bülent Çaplı’dan oluşuyordu.