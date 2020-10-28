Laleli Camii'ndeki tasarruflu ampuller kaldırılıyor

Tarihi Laleli Camii’nde avize üzerindeki tasarruflu ampullerin görüntüsünün sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, görüntülerin paylaşılmasının ardından 17 Ekim tarihinde Laleli Camiini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Camideki avizenin görünümüyle ilgili çalışma başlattıklarını belirten Ersoy, "Bizim görevimiz ecdad yadigarı eserlere sahip çıkıp, varsa eksik ve hatalar düzelterek gelecek nesillere taşımaktır. Laleli Camiindeki avizelerin görüntüsü için de hemen çalışma başlattık. Lambaların düzenli durması için şablon olması gerekiyor. Arkadaşlarımız şablon ve aydınlatma ölçümü yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yürütülecek teknik çalışma ile ilgili bilgileri paylaşan Ersoy, farklı ebatlardaki avize fanuslarının tek tip küçük fanuslarla, ampullerin de tarihi yapının estetiğini bozmayacak şekilde değiştirilmesi için gereken çalışmanın başlatıldığını bildirdi.

Ersoy, ayrıca fanus üstlerine kapak konarak duyların ve ampullerin sabit durması sağlanarak daha güzel bir görüntü sağlanacağını dile getirdi.

Burhan Ersoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

İlber Ortaylı'dan Laleli Camiindeki ampullere tepki: 'Zevksizlik'

Ersoy'un açıklamasından önce, Prof. Dr. İlber Ortaylı da Laleli Camii avizelerine asılan ampullerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Lambaları "Zevksizlik" olarak nitelendiren Ortaylı, "Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş" ifadelerini kullandı.

"Vakıf Genel Müdürlüğü'nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır" diyen Ortaylı, paylaşımında şunları söyledi:

"Laleli Camii, Nuruosmaniye’deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı’na nakledildi.

Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.

Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi’ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü’nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır."