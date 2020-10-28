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    Kalorifer

    Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 'kalorifer' uyarısı: Bulaş ihtimali artıyor

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    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kış ayları ile birlikte kaloriferlerin yanmaya başlayacağını belirterek, "Evlerde havanın kurumasına izin vermemek gerekiyor. Çünkü kuru havada partiküller daha çok havada asılı kaldığı için haliyle virüs aşağı doğru düşmüyor, bulaş ihtimali artıyor" dedi.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüste günlük hasta sayısının 2 binden fazla, aktif hasta sayısının da 30 binden fazla olduğunu, 8 aylık süre içerisinde 10 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

    'Temiz hava çok daha önem arz edecek'

    Prof. Dr. İlhan, kalabalıklardan kaçınmak gerektiğine vurgu yaparak, "Taze hava ile iklimlendirilen yerlerde bulunmak gerekiyor. Sabah trafikte gözlemliyoruz, gerek toplu taşımada olsun, gerek kişisel araçlarda olsun, gerek servis araçlarında hepsinin camları tam kapalı. En azından varsa tavan havalandırmaları, camların zaman zaman açılıp kapatılmasıyla mutlaka taze hava girişine izin vermek gerekiyor. Virüs gücünü kalabalıktan ve insanların bir araya gelmesinden alıyor. Şu dönem özellikle temiz hava çok daha önem arz edecek" dedi. 

    'Havanın kurumasına izin vermeyin'

    Evlerde kaloriferlerin kıs bir süre sonra yakılacağını söyleyen İlhan, "Belki bazı şehirlerde yanmaya başladı. Evlerde havanın kurumasına izin vermemek gerekiyor. Evlerde havanın daha nemli olmasına izin vermek gerekiyor. Çünkü kuru havada partiküller daha çok havada asılı kaldığı için haliyle virüs aşağı doğru düşmüyor, bulaş ihtimali artıyor" diye konuştu.

    'Velilerin okul çıkışında pek fiziksel mesafeye uymadıklarını görüyoruz'

    Prof. Dr. İlhan, okullarda çocukların çok büyük çoğunluğunun maske takmakta sorun yaşamadığını, maske takmanın yanı sıra el hijyeni kurallarına uyduklarını belirtti. Okul dışında çocuklarını bekleyen velilere yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "Velilerin okul çıkışında pek fiziksel mesafeye uymadıklarını görüyoruz. Çocuk kapıdan öğretmene teslim edildikten sonra ve okul bahçesine girdikten sonra dışarıda kalabalık yapmanın çok bir anlamı yok. Velilerimizden buna dikkat etmelerini çok istiyoruz. Maske takmaları, fiziksel mesafeye uygun davranmaları gerekiyor. Çocuğumuzu bırakıp biraz öteye doğru gidelim ya da beklerken fiziksel mesafeye uyacak şekilde çocuğumuzu bekleyelim. Çünkü o sırada beklerken bile virüs bulaşı yüksek miktarda gerçekleşebilir. Çocuklarımıza; maske takmazsak bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi, fiziksel mesafeye uymamız gerektiğini, kalem silgi alışverişi yapmamız gerektiğini, bu dönemin böyle bir dönem olduğunu kendisinin de bu mücadeleye katılarak hem Türkiye'deki hem dünyadaki mücadeleye destek sağlayacağını söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    kalorifer, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Mustafa Necmi İlhan
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