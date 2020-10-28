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    İletişim Başkanlığı’ndan Charlie Hebdo karikatürüne kınama: Hukuki ve diplomatik adımlar atılacak

    © AA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010281043106135-iletisim-baskanligindan-charlie-hebdo-karikaturune-kinama-hukuki-ve-diplomatik-adimlar-atilacak/

    İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürünü yayınlayan Charlie Hebdo’ya ilişkin “Gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından Milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir” açıklamasını yaptı.

    İletişim Başkanlığı, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne ilişkin bir açıklama yaptı.

    '​Avrupa’da ırkçı, faşist, müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayış zirveye çıkmıştır

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Avrupa’da birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde ivme kazanan aşırı sağ siyasetin bir sonucu olarak yükselişe geçen ırkçı, faşist, müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayış, son haftalarda adeta zirveye çıkmıştır.

    Camilere yapılan polis baskınları, İslam dininin tüm değerlerine yönelik organize saldırılar, üst düzey siyasilerin ve organizasyonlarının müslümanlara yönelik hakaretamiz ve dışlayıcı tutumları, tüm dünya müslümanlarını hem derinden üzmekte hem de öfkelendirmektedir.

    'Tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir'

    Başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh, ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam’a, müslümanlara, Türkiye’ye, Türk Milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir.

    © AA
    Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun Erdoğan karikatürüne tepki: Şiddetle kınıyorum, mizah değil terbiyesizliktir
    Son olarak Charlie Hebdo adlı sözde basın kuruluşunun bugün yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatür, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

    Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa’nın her gün biraz daha battığı 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka hiç bir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz.

    'Mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir'

    Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından Milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir.

    'Ne kutsaldır ne Roma’dır ne de imparatorluktur' 

    Voltaire’in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği 'Ne kutsaldır ne Roma’dır ne de imparatorluktur' sözünden hareketle, Avrupa’yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin özellikle Fransa’da iyiden iyiye hortlamasına sessiz kalınması tüm dünyaya göstermektedir ki Fransa’nın ne eşitliği eşitliktir ne kardeşliği kardeşliktir ne de özgürlüğü özgürlüktür.

    Başta Fransa olmak üzere, tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

    Etiketler:
    Geert Wilders, Hollanda, Emmanuel Macron, Fransa, Karikatür, Charlie Hebdo, Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı
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