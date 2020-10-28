Leyla cinayetinin arkasından miras anlaşmazlığı çıktı

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Leyla'nın babası Nihat Aydemir ile kardeşi Yusuf Aydemir arasında ailenin traktörünün kime ait olacağı ve babalarından miras kalan bileziklerin kimde kalacağı konusunda babaları öldükten sonra bir anlaşmazlık yaşadıkları belirtildi.

Ağabeyini miras anlaşmazlığı konusunda tehdit etmek için yeğenini kaçırdığı belirtilen amca Yusuf Aydemir’in olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla'nın saklandığı ambarda ölmesi üzerine cesedini serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında, amca Yusuf Aydemir 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise karar duruşmasında beraat etmişti.