Erdoğan, Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun bugünkü kapak resminde kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, derginin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve karikatürist hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Söz konusu yayının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen suç duyurusu dilekçesinde, basın kuruluşlarının basın etik kurallarına uymasının, bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınmasının gerekliliği ifade edildi.

Anayasa'nın 26 ve 28. maddelerinde basına sınırsız bir ifade özgürlüğü tanınmadığı belirtilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin birçok kararında da basın özgürlüğünün, basının ödev ve sorumluluklarıyla birlikte zikredildiği bildirildi.

Söz konusu ödev ve sorumlulukların, başkalarının şöhret ve haklarının zarar görme ihtimalinin bulunduğu, özellikle şahsın itibarının söz konusu olduğu durumlarda özel önem arz ettiği hatırlatılan dilekçede, derginin yayınında basın özgürlüğünün getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği aktarıldı.

Charlie Hebdo'nun kullandığı görsel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliği, saygınlığı ve itibarınının hedef alındığı, cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiği belirtilen dilekçede, "Arz olunan ve resen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak haklarında kamu davası açılmasını talep ederim" denildi.