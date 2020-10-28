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    Mehmet Ali İbin

    10 kargo şirketinden öldürülen Mehmet Ali İbin için ortak ilan: Takipçisiyiz

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kargo şirketi kuryesi olan Mehmet Ali İbin’in, teslimatı geç getirdiğini öne süren bir müşterinin attığı yumruk sonucunda yaşamını yitirmesi kargo şirketleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayınladığı ‘Takipçisiyiz’ ilanıyla kınandı. Yaşanan bu olay ve kargo şirketlerinin topluca tavır göstermesi Türkiye’de ilk kez gerçekleşiyor.

    Tayfun Ş. tarafından öldürülen Mehmet Ali İbin için, Türkiye Kargo Kurye Lojistikçileri İşletmecileri Derneği çatısı altındaki 10 kargo şirketi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gazeteye büyük boy ilan verdi. İlanda “Kargo sektörü temsilcileri olarak her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu ve her zaman çalışma arkadaşlarımızın haklarının savunucusu olacağımızı belirtiriz” denildi.

    40 yaşındaki İbin’in beyin kanaması geçirerek hastanede hayatını kaybetmesi üzerine AGT, Aras, DHL, FedEx, İnterGlobal, Kuryenet, MNG, Süratkargo, UPS ve Yurtiçi kargo şirketleri bir araya gelerek gazeteye ‘TAKİPÇİSİYİZ’ başlıklı bir ilan verdiler:

    Gazetede yayımlanan ilan
    © Fotoğraf : Twitter
    Gazetede yayımlanan ilan

    ‘Kargo emekçileri toplumda hak ettiği değeri bulmalı’

    “Görevi başında uğradığı saldırıdan ötürü hayatını kaybeden kargo emekçisi Mehmet Ali İbin’in derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Pandemi sürecinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak adına her gün milyonlarca adrese ulaşarak önemli bir rol üstlenmiş olan kargo çalışanlarımızın özverili çalışmalarına karşın uğradığı şiddeti kınıyor, kargo emekçilerinin toplum nezdinde hak ettiği değerini bulmasını temenni ediyoruz.

    ‘Her zaman çalışma arkadaşlarımızın haklarının savunucusu olacağız’

    Unutulmamalıdır ki dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde kargo çalışanları hayatın akışını sağlayacak önemli bir durum üstlenmiş durumdadır. Kargo sektörü temsilcileri olarak her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu ve her zaman çalışma arkadaşlarımızın haklarının savunucusu olacağımızı belirtiriz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”

    Ne olmuştu?

    40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, 19 Ekim günü adres eksikliği nedeniyle teslim edemediği paketin alıcısını telefonla aramış, paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söylemişti. Kargo çalışanı İbin'in adresi bulamamasına sinirlenen alıcı Tayfun Ş., beraberindeki iki şahısla birlikte kurye ile buluşmuş ve İbin'e saldırmıştı. Saldırı sırasında yere düşen İbin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Etiketler:
    ortak bildiri, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Kargo, Mehmet Ali İbin
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