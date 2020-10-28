Çavuşoğlu: Şu anda Paris Büyükelçimizin geri çağrılmasına gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransız dergi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınladığı karikatürle ilgili olarak Türkiye'de soruşturma başlatıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Çavuşoğlu, "Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok" diye konuştu.