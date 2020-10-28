İnegöl'de bir kez daha nüfus tabelası şaşkınlığı: 'Lütfen Müge Anlı'yı aramayın, her şey kontrol altında'

İnegöl'de ikinci kez nüfus tabelaları tartışması başladı. 4 ay önce, Bursa’dan İnegöl’e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir’den İnegöl’e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı. Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu. Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar, düzeltildi.

Ancak geçen pazartesi günü ise tabelalardaki nüfus sayılarının silindiği görüldü. Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Müge Anlı'yı aramayın. Her şey kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Lütfen Müge Anlı'yı aramayın 😊

Her şey kontrol altında 😎 pic.twitter.com/zUsWXSRjFY — Alper TABAN 🇹🇷 (@alpertaban16) October 25, 2020

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'270 bin kayıp zor bulunur'

İlçede yaşayan Sinan Çelik, “Eski tabelalarda 4 bin kişi kayıp vardı. Şimdi 270 bin kişi kayıp. Bu duruma sadece gülüyorum. Geçen aylarda hatırladığınız gibi tabelamızda 4 bin kayıp vardı. Şimdi tabelalarda hiçbir şey kalmadı. 270 bin kayıp herhalde zor bulunur. Tabelaya göre İnegöl’de yaşayan yok” dedi.

İnegöl'deki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesinin tabelalardaki bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfusu 273 bin 933.