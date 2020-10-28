İBB’den 29 Ekim’e özel Atatürk hologramı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye’nin ilk Atatürk hologramını, yarın akşam (29 Ekim) başta İstanbul olmak üzere, tüm ülkeyle buluşturacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye’nin ilk Atatürk hologramını, 29 Ekim akşamı, başta İstanbul olmak üzere, tüm ülkeyle buluşturacak. Haliç Kongre Merkezi’nde 'Cumhuriyet Atatürk'tür' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Mustafa Kemal’in sesinden Nutuk okunacak.

Kutlamalar, 5 ayrı noktadan 12 kamera ve 3 drone ile canlı yayınlanacak. Yayın, İmamoğlu, İBB ve İBB TV’nin resmi sosyal medya hesaplarından tüm dünya ile paylaşılacak.

Haliç Su Perdesi’nde 'Cumhuriyet Cesarettir', İBB Saraçhane Binası’nda 'Cumhuriyet Mücadeledir', Bozdoğan Kemeri’nde 'Cumhuriyet Özgürlüktür' ve Kız Kulesi’nde 'Cumhuriyet Gelecektir' başlıklarında gerçekleştirilecek mapping gösterimleri, Yetkin Dikiciler’in sesinden dinlenecek.

Kapanışını 60 kişilik bir orkestranın 10. Yıl Marşı ile yapacağı programın ışık ve mapping gösterimleri, 20.30 – 21.30 – 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde tekrar edilecek.

Cumhuriyet coşkusunun birbirinden renkli gösterilerle devam edeceği 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahilleri ışık gösterileriyle donatılarak İstanbul’un semaları renkli görüntülere tanık olacak.

Atatürk'ün yaşamı tiyatro ile anlatılıyor

Ayrıca, 22 Ekim'de özel bir tiyatro turnesi başlatıldı. Pınar Ayhan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam öyküsünü anlatan müzikal belgeseli 'Kemâl'in son gösterim tarihi 30 Ekim. Bu süreçte yapıt, sırasıyla Beylikdüzü, Ümraniye, Bakırköy, Sultanbeyli, Sarıyer, Küçükçekmece, Harbiye ve Maltepe’de izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Küçükçekmece belediyelerinin sahnelerinde, pandemi koşullarına uygun olarak sahnelenen 'Kemâl'in tüm gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

29 Ekim Marşı yeniden seslendirildi

Geçtiğimiz yıl İBB Başkanı İmamoğlu’nun şefliğinde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın çaldığı 29 Ekim Marşı, bu yıl yeni isimlerle seslendirilecek. Söz ve bestesi Ali Altay’a ait olan eser, Cumhuriyet Bayramı’nda İmamoğlu ve İBB’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.