AK Partili Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye döndü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Charlie Hebdo dergisinin 'karikatürü' üzerinden Fransa ile yaşanan gerilimi değerlendirdi. NTV yayınında konuşan Ünal, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.
Ünal, şöyle devam etti:
- "İnsanların inançlarını yok sayıyorlar. Yükselen ırkçılık dillerine yansıyor. Charlie Hebdo'nun tavrını Macron'un tavrından farklı düşünmemek lazım. Avrupa üzerinde yükseldiği tüm değerleri reddetmiş durumda.
- Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon çok çirkin. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var."
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