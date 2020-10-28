AK Partili Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye döndü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak Charlie Hebdo'da yayınlanan 'karikatürü' değerlendirdi. Ünal, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.