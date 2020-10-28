Koca: Şu an İstanbul için seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kovid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da.

- Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak.

- Geçtiğimiz 6 gün boyunca bakan yardımcılarım ve ekibimle bu konuda çalıştık. Belediyeler ve kamu kurumlarının yetkilileriyle bir araya gelerek sorun teşkil edilen konuları görüştük. Kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını istedik.

- Kurumlara evden çalışmada kolaylık sağlanması için çağrı yaptık. İşverenlere sesleniyorum, esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın.

- İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.

- Gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasak. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu.

- (İmamoğlu açıklaması) Ateş bulgusu bugün itibarıyla yok, kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

- Şu an İstanbul için seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz. Vatandaşlar tedbirlere uyum konusunda kararlılık gösterirse bunun üstesinden geliriz.