Koronavirüs test sonucunu beklemeden yayına çıkan Özlem Gürses'in testi negatif çıktı

Halk TV programcısı Özlem Gürses, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Gürses, "değerli arkadaşlar... yayından önce çok halsiz iki gün geçirdim... ateşim yoktu, boğazım ağrımıyordu, koku alabiliyordum... yine de çalışma arkadaşlarıma karşı sorumluluğum için test yaptırdım... sonucum : NEGATİF. sevgiler hepinize..." açıklamasını yaptı.

değerli arkadaşlar... yayından önce çok halsiz iki gün geçirdim... ateşim yoktu, boğazım ağrımıyordu, koku alabiliyordum... yine de çalışma arkadaşlarıma karşı sorumluluğum için test yaptırdım... sonucum : NEGATİF. sevgiler hepinize... @DikenComTr ✌🏻 — Özlem Gürses (@OzlemGurses) October 28, 2020

Test sonucunu beklemeden yayına çıkmıştı

Birgün'ün haberine göre Gürses, test sonucunu beklemeden stüdyoda canlı yayına çıkmıştı.

Halk TV’de dün akşam yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programına gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve yönetim uzmanı Elfin Tataroğlu konuk olmuş ve Gürses, şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak.”