İnşaatta bulunan bebek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim’de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi, Damla Sokak’taki bir apartman inşaatının kenarında, 5 Ekim saat 09.30 sıralarında bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yeni doğdu anlaşılan erkek bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güvenlik kamerasından tespit edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, bebeği Atakent Mahallesi Lale Sokak’ta oturan Emine Ö. (31) ile İbrahim A.’nın (27) bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler Dalaman Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.