Antalya'da bir otelin deposunda 1108 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda 1108 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'ndeki bir otelin deposunda sahte/kaçak içkilerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı aramada şişeler içinde toplam 1108 litre gümrük kaçağı ve sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan otelin satın alma sorumlusu S.Y, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.