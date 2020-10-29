İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İmamoğlu, koronavirüse yakalanmadan iki gün önce Amerikan Hastanesi’nde apandistinin alındı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Başkanımız geçtiğimiz hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Saat 13.00 sularında Amerikan Hastanesi’ne kontrole gitti. Karın emarı çekildi. Apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce COVID testi yapıldı. Çarşamba günü test negatif çıkınca, o gün Amerikan Hastanesi’nde, saat 16.00’da küçük bir operasyon geçirdi. 25 dakikalık bir operasyonla apandisiti alındı. 22 Ekim Perşembe günü sabah 08.00’de taburcu oldu. Cuma akşamı Başkan’ın ateşi çıkınca, apandisit operasyonundan kaynaklı olabilir diye tekrar hastaneye gittik. Ateş demek, koronavirüs demek. Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkınca, koronavirüs tedavisine başlandı.”