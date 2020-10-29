Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Kadın üniversitesine karşı çıkan, kadın cinayetlerinden sorumludur

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, “Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını, ‘üç çocuk ısrarı’, ‘kürtaj karşıtlığı’, ‘nafaka hakkı’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı’ üzerinden değerlendirdi. Şimdi bir de kadın üniversiteleri ile eğitimli ve biat eden bir kadın modeli yaratılmaya çalışılıyor" sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen her gün, asgari bir kadının öldürüldüğü Türkiye’de CHP’li bayanın derdi, erkeklere kadınları birbirine karıştırmak"

Karahasanoğlu, kadın üniversitesine karşı çıkanların cinayetten sorumlu olduklarını belirterek, “Kadın üniversitesi kurulması halinde, erkeklerle vıcık vıcık bir ortamda eğitim görüp, sonra da vahşi cinayetlere uğrayan bayanlardan bir tanesinin, iki tanesinin bile, bu nahoş ortamlardan uzak tutulduğu için cinayet mağduru olmama ihtimali karşısında, ‘Kadın üniversitesine karşı çıkan, kadın cinayetlerinden sorumludur’ desem, yanlış mı söylemiş olurum?” dedi.