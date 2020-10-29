Cumhuriyet'in 97. yılında devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zat-ı alinizi, Kuruluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i ileriye taşımak hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak için vargücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere savunmadan ekonomiye sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhud şad olsun.''

#Canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor https://t.co/p1CApp63vD#29EkimCumhuriyetBayramı — AA Canlı (@AACanli) October 29, 2020

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